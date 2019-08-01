اجراءات جديدة تخص القضاة العاملين في مؤسسات الدولة الأخرى

2019/08/01 | 20:34

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سومر نيوز: بغداد..



قرر مجلس القضاء الأعلى، الخميس، ترقين قيد أي قاض يعمل خارج مجلس القضاء الأعلى بأي صفة كانت، عملاً بمب...

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