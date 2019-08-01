ضبط عدد من العبوات الناسفة والاعتدة في الانبار

2019/08/01 | 20:34

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بغداد :سومر نيوز

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، ضبط عدد من العبوات الناسفة والاعتدة في محافظة الأنبار.

وقال الناط...

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