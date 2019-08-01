بشرى سارة للطلبة الذين سيمتحنون في الدور الثاني

2019/08/01 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اللجنة الدائمة للامتحانات في وزارة التربية، الوصول الى معالجات لتلافي تدني نسبة النجاح سيتم اعتمادها في الدور الثاني.

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