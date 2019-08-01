2019/08/01 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

النزاهة النيابية : إقليم كردستان يحصـل على اكثر من ضعف ميزانيتـه

اكد عضو لجنة النزاهـة النيابيـة يوسف الكلابي ان إقليم كردستان يحصل

على اكثر من ضعف ميزانيته وان استجواب وزير المالية فؤاد حسين سيمضي

من دون تسويف.الكلابي اشار الى ان ميزانية الاقليم تبلغ اكثر من ثمانية مليارات

مليار دولار فيما تم تسليمه اكثر من مائة وخمسين مليار دولار

خلال السنوات السابقة ، مبينا ان الاقليم كان يأخذ الفائض من عائدات

النفط دون ان يعيده الى الحكومة الاتحادية ، كما ان واردات الاقليم

ومنافذه الحدودية لا يتم جردها ، وهذه مخالفة كبرى .



حسب رأيه .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة النيابية : إقليم كردستان يحصـل على اكثر من ضعف ميزانيتـه) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة النيابية : إقليم كردستان يحصـل على اكثر من ضعف ميزانيتـه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).