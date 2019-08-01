بالصور.. مصاعد مستشفى حكومي كبير تجبر المرضى على هذا الامر!

2019/08/01 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أجبرت مصاعد مستشفى مدينة الطب الحكومي الكبير في بغداد المرضى وذويهم على صعود السلالم للوصول الى الردهات المخصصة لتوقفها عن العمل.

وذكر مصدر مطلع من داخل المستشفى {للفرات نيوز} ان" ذوي المرضى والمرافقين وحتى المرضى أنفسهم يتكبدون عناء الوصول الى الردهات المخصصة بسبب توقف عمل المصاعد بسبب الديون المتراكمة على المستشفى لشركة إيطالية".وأشار الى ان" الشركة أمرت المستشفى بعدم استخدام المصاعد الا بعد دفع جميع الديون المترتبة على المستشفى الحكومي"، منوها الى ان" المبالغ تقدر بالمليارات".وبين ان" هناك حالات كثيرة تصلنا الى المستشفى ومنها خطيرة جدا بالتأكيد لا نستطيع ان نوصلها من خلال السلالم فنضطر الى انتظار قدوم المصعد بعد نصف ساعة اذا جاء اصلاً!".واختتم المصدر بالقول" مصعدين فقط يعملان في كل بناية من مستشفى مدينة الطب الحكومي".انتهى

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