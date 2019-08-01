الحشد يعلن استشهاد ثلاث من مقاتليه اثناء احباط هجوم لداعش

2019/08/01 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت عمليات الحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين، اليوم الخميس، عن استشهاد ثلاثة من مقاتلي الحشد بإحباط هجوم لتنظيم داعش الإجرامي في منطقة سيد غريب، مؤكدا السيطرة على الوضع بشكل كامل.وقال مصدر امني في تصريح، إن "عناصر بتنظيم داعش الإجرامي هاجموا في الساعة الثانية من فجر اليوم عائلة في قرية البو جميل في منطقة سيد غريب، ما دفع قوات الحشد الشعبي للدفاع عن المنطقة".

وأضاف، أن "قوات الحشد تمكنت من احباط الهجوم، ما أسفرعن استشهاد ثلاثة مقاتلين من اللواء 26 فرقة العباس القتالية ومدنيين اثنين من عائلة واحدة".

وأشار الى، أن "القوات الأمنية والحشد الشعبي قامت بعملية تفتيش للمنطقة عقب انتهاء الهجوم، مؤكدا أن الوضع مسيطر عليه بشكل كامل".



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