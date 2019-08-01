ضبط موظف في صحة الديوانية بتهمة التلاعب بأسماء الأجراء اليوميين

2019/08/01 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارأعلنت هيئة النزاهة، يوم الخميس، عن ضبط موظف في دائرة صحة الديوانية بتهمة التلاعب بأسماء الأجراء اليوميين.

وقالت الدائرة في بيان، حصلت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه ان "فريق عمل من شعبة التحري والضبط القضائي في مكتب تحقيق القادسية، تمكن من ضبط المتهم رئيس لجنة تحويل الأجراء اليوميين إلى عقود في دائرة صحة الديوانية؛ لقيامه بالتلاعب بأسماء الأجراء اليوميين، وإضافة أسماء وهمية إلى الأسماء الحقيقية".

وبين، أن "الدائرة ضبطت (830) معاملةً خاصةً بالأجراء اليوميين في الدائرة الذين تم تحويلهم إلى عقود في دار المُتهم، حيث قام بنقلها إلى منزله دون علم دائرته".

واشار البيان الى، أن "محضر ضبط أصولي تم تنظيمه بالمضبوطات، وعرض المتهم على قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق".



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