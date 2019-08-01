2019/08/01 | 20:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC شهدت شركة بي إم دبليو لصناعة السيارات الفاخرة تراجعا في صافي أرباحها بنسبة 29 بالمائة لتصل إلى 1.48 مليار يورو (1.63 مليار دولار) عما كانت عليه في الربع الثاني من العام، حيث أثقل كاهلها الإنفاق المتزايد على تطوير تكنولوجيات جديدة وتجديد المصانع.وقالت الشركة الخميس إن مبيعات السيارات وعائداتها زادت […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص رغم ارتفاع المبيعات..أرباح “بي إم دبليو” تتراجع المركز الخبري الوطني.

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