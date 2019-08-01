الحكومة الهولندية في ردها على رسالة منظمة ايزيدية: نحن جادين في حث المجتمع الدولي على محاكمة داعش

2019/08/01 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ أمستردام قال رئيس المؤسسة الايزيدية في هولندا “حسو هورمي” أن وزارة الخارجية الهولندية جادة في حث المجتمع الدولي على محاكمة عناصر داعش وإقامة مؤتمر دولي حول ذلك.“هورمي” خص ايزيدي 24 بتفاصيل رد وزارة الخارجية الهولندية على رسالة المؤسسة الايزيدية في هولندا أن “اليوم 2019.08.01 استلمنا رسالة من وزارة خارجية مملكة …

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