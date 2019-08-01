في صفقة قياسية.. أرسنال يضم نجم منتخب كوت ديفوار

2019/08/01 | 20:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الخميس، عن ضمه المهاجم الدولي الإيفواري، نيكولا بيبي، من ليل الفرنسي في صفقة قياسية للنادي اللندني، قدرتها مصادر

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