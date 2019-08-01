الحمداني لـ

2019/08/01 | 20:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد السياسي المستقل عزام الحمداني، اليوم الخميس، أن المادة 140 تم نسجها إرضاء لكتل وأحزاب سياسية وستخلق أزمة كبيرة في كركوك.

وقال الحمداني في

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