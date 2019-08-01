التربية :الاعتراض على نتائج السادس الاعدادي تستمر لمدة 15 يوما

2019/08/01 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ فتح ﺑــﺎب اﻻﻋــﺘــﺮاض اﻋــﺘــﺒــﺎرا ﻣــﻦ اليوم الخميس ولمدة 15 ﻳــﻮما ، ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟــﺴــﺎدس اﻻﻋـــﺪادي ﻟﻠﺪور اﻻول ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 2018-2019.وقال المكتب الإعلامي ان” المديرية العامة للتقويم والامتحانات ﻓﺘﺤﺖ ﺑــﺎب اﻻﻋــﺘــﺮاض ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﺎدس اﻻﻋــﺪادي اﻟــﺪور اﻻول ﻟــﺘــﺴــﺘــﻤــﺮ لمدة 15 يوما ، ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻏﻴﺮ المقتنعين ﺑﺪرﺟﺎﺗﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ المواد او ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ اﻻﻋﺘﺮاض […]

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