بالوثائق.. مجلس الديوانية يفتح باب الترشيح لمنصب المحافظ ويحدد الشروط

2019/08/01 | 20:47

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وافق رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، على إطلاق تعيينات في وزارة الإعمار والإسكان.

وبحسب وثيقة صادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وحصلت (بغداد اليوم)، نسخة منها، فأن الأمانة أبلغت وزارة المالية بحصول موافقة رئيس مجلس ا

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت الهيأة العامة للكمارك، الخميس، 01 آب، 2019، أن الشركة المستثمرة في للسوق الحرة، في منطقة المنذرية، بمحافظة ديالى، استغلت القانون في تهريب مشروبات كحولية وسكائر.

وذكرت الهيأة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الشركة

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، وضع حجر الأساس، لمشروع مستشفى استثماري، بمساحة 65000 متر مربع، في محافظة الانبار.

وذكرت وزارة التخطيط، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "الوزير نوري صباح ا

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