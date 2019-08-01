2019/08/01 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

وجد بحث جديد أن بعض الخصائص التي توفرها أجهزة شركة "أبل" الأميركية يمكن استغلالها في الوصول إلى "عدد من البيانات الحساسة"، وفق ما

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