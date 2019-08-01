اخماد 3 حرائق في ديالى

2019/08/01 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخمدت فرق الدفاع المدني في ديالى / 3 / حرائق احداها في دائرة حكومية في المحافظة .وقال مصدر في الدفاع المدني لمراسل لوكالة وطن للانباء ان فرق الاطفاء تمكنت من اخماد 3 حرائق الاول نشبت في بساتين زراعية في قرية سيد عواد جنوب غرب بعقوبة والثاني في حدائق تربية ديالى والحريق الثالث في كرفانات تابعة […]

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