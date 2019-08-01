2019/08/01 | 21:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اخمدت فرق الدفاع المدني في ديالى / 3 / حرائق احداها في دائرة حكومية في المحافظة .
وقال مصدر في الدفاع المدني لمراسل لوكالة وطن للانباء ان فرق الاطفاء تمكنت من اخماد 3 حرائق الاول نشبت في بساتين زراعية في قرية سيد عواد جنوب غرب بعقوبة والثاني في حدائق تربية ديالى والحريق الثالث في كرفانات تابعة […]
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وقال مصدر في الدفاع المدني لمراسل لوكالة وطن للانباء ان فرق الاطفاء تمكنت من اخماد 3 حرائق الاول نشبت في بساتين زراعية في قرية سيد عواد جنوب غرب بعقوبة والثاني في حدائق تربية ديالى والحريق الثالث في كرفانات تابعة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اخماد 3 حرائق في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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