القبض على منتسب بالداخلية يبتز المواطنين في المثنى (صورة)

2019/08/01 | 21:17

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بغداد اليوم _ بغداد

بغداد اليوم _ البصرة

اتهمت الشركة المنفذة لمشروع مجاري الجمهورية وسط محافظة البصرة، اليوم الخميس، "متجاوزون متنفذون" باحراق الانابيب الخاصة بالمشروع، ردا على مطالبتها بإزالة تجاوزاتهم عن موقع العمل.

وقال المدير التنفيذي لشركة "ما

بغداد اليوم- ديالى

نشرت "صحيفة النبأ" الذراع الإعلامي لتنظيم داعش، اليوم الخميس، إحصائية لعمليات قنص قالت إن التنظيم قام بها في "ولاية ديالى" خلال النصف الأول من العام الجاري 2019، استهدفت في أغلبها القوات الأمنية.

وتظه

بغداد اليوم _ ديالى

أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى، اليوم الخميس، مقتل قياديين بارزين في داعش، بضربة جوية في تلال حمرين، شمال شرق المحافظة.

وقال رئيس اللجنة الامنية، صادق الحسيني، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "طائرة ( أف 16

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