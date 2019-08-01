اخماد حريق شب في انابيب بمشروع في منطقة الجمهورية بالبصرة

2019/08/01 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخمدت فرق الدفاع المدني في البصرة حريقا شب في عدد من الانابيب البلاستيكية في مشروع بمنطقة الجمهورية.وقال مدير الدفاع المدني العميد تحسين علي ساري للمراسل وكالة وطن للانباء ان فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد النيران والسيطرة على الحريق الذي تسبب بأضرار بسيطة جداً، دون توسع ألسنة النيران إلى الأنابيب الأخرى .وبين ساري : […]

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