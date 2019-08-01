الانبار تشرع بأكبر حملة لرفع التجاوزات عن الطرق الرئيسية والفرعية والاماكن العامة 

2019/08/01 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن نائب محافظة الانبار للشؤون الفنية جاسم العسل ، الخميس، عن اطلاق اكبر حملة لرفع التجاوزات عن الطرق الرئيسية والفرعية والساحات العاملة في واحدة من اكبر الحملات التي تشهدها مدن المحافظة .وقال العسل في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” حكومة الانبار المحلية وبالتعاون مع القوات الامنية وبالتنسيق مع الدوائر الخدمية نفذت […]

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