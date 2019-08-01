2019/08/01 | 21:25

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وثيقة: المالية النيابية تصدر بياناً بشأن "وجود تزوير في موازنة العراق"

كلمة -

بغداد

اصدرت اللجنة المالية النيابية، توضيحا بشأن الانباء التي

اشارت الى وجود تزوير في موازنة العراق.

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