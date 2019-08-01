2019/08/01 | 21:25

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المكون التركماني: حزب بارزاني وراء تسويف التدقيق بسجل الناخبين

كلمة -

بغداد

أكد النائب السابق عن المكون التركماني جاسم محمد جعفر، يوم

الخميس، ان فقرة تدقيق سجل الناخبين بمحافظة كركوك في كانون الاول

من العام المقبل مررت بضغوط الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وقال جعفر في تصريحات اطلع عليها موقع كلمة

الإخباري إن “اعضاء الحزب الديمقراطي مرروا فقرة

تدقيق سجل الناخبين بكركوك بعد اجراء الانتخابات من خلال ضغوطهم على

عدد من الكتل السياسية”، لافتا الى ان “حزب بارزاني قاد مؤامرة تجاه

اعضاء المكون التركماني واستغفلهم بوضع تدقيق سجل الناخبين في كانون

الاول من العام المقبل”.

واضاف ان “الاتفاق الكردي التركماني كان ينص على تدقيق سجل الناخبين

بكركوك في كانون الثاني من العام المقبل اي قبل اجراء الانتخابات

باربعة اشهر، الا ان اعضاء حزب بارزاني غيروا الموعد لكانون الاول

من دون العودة للاحزاب التركمانية”، مبينا ان “البقاء على موعد

القانون سيضر بمستقبل كركوك السياسي وسيجعل منها ارض كردية تابعة

للإقليم”.

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