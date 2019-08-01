2019/08/01 | 21:26

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السجائر الإلكترونية ..



ماهي حقيقة مضارها ؟

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السجائر الإلكترونية ..



ماهي حقيقة مضارها ؟

الخميس 1 أغسطس 2019 - 21:13

يُروّج للسجائر الإلكترونية أنها "الخيار الأفضل" للإقلاع عن التدخين كما يفترض أنها أكثر أمانا من السجائر العادية بنسبة 95% لكن خبراء في مجال الصحة ومن جميع انحاء العالم اثبتوا عكس ذلك .

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