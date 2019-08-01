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شاهد بالفيديو.. كهرمانة 1-8-2019 | ترند المشاهير لهذا الاسبوع مع كهرمانة


شاهد بالفيديو.. كهرمانة 1-8-2019 | ترند المشاهير لهذا الاسبوع مع كهرمانة
2019/08/01 | 21:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: BGquJ8dufcI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كهرمانة 1-8-2019 | ترند المشاهير لهذا الاسبوع مع كهرمانة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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