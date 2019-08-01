طارق يطرق ابواب الرحيل عن “الانيق”

2019/08/01 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اقترب نجم نادي الطلبة، عبد القادر طارق، من مغادرة اسوار النادي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “عبد القادر طارق، اقترب من مغادرة فريق الطبة في الانتقالات الصفية الجارية”.واوضح أن “السبب في هذا القرار، يعود الى الازمة المالية الخانقة التي يعاني منها النادي […]

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