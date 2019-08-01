روحاني يصف العقوبات الأميركية المفروضة على ظريف بالتصرفات الصبيانية

2019/08/01 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شن الرئيس الإيراني حسن روحاني، هجوما عنيفا ضد الإدارة الأميركية، على خلفية فرضها عقوبات بحق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

ووصف روحاني في تصريح، العقوبات الأميركية المفروضة على ظريف بالتصرف الصبياني، مبينا ان المسؤولين بالإدارة الاميركية يرددون يوميا، انهم يريدون التحدث مع طهران، من دون شروط مسبقة، لكنهم يفرضون عقوبات على وزير الخارجية، وهذا يعني أنهم فقدوا القدرة على التفكير المتعقل.

وأوضح روحاني، ان الولايات المتحدة تعتبر نفسها القوة الأكبر في العالم، لكنها تخاف من عقد لقاء مع الدبلوماسي الإيراني، حسب زعمه، مضيفا ما نصه ” ان من الواضح ان جميع أعمدة البيت الأبيض تهتز، بسبب الكلمات والمعلومات التي يطلقها ظريف” على حد تعبيره.

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