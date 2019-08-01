مجلس محافظة الديوانية يعلن فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ

2019/08/01 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ الديوانية… أعلن مجلس محافظة الديوانية، الخميس، عن فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ، فيما اشترط ان يكون من ابناء المحافظة.وقال المجلس في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، “اليوم فُتِحَ باب الترشيح لمنصب المحافظ ابتداءً من، اليوم الخميس، ولغاية انعقاد جلسة مجلس المحافظة التي سيعلن عنها لاحقلا”.وأضاف المجلس، أن “الشروط التي […]

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