2019/08/01 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم المهندس باسل قس نصر الله مستشار مفتي سورية كل عائلة هي جيش في حد ذاته.ومجموع كل العوائل الصغيرة تشكل العائلة الكبيرة سورية.أعود في ذاكرتي إلى يوم تأسيس جيشي الصغير، ويمر شريط الذكريات، كيف كنتم صغارا وتنفذون قرار أمكم – وأنا أنفذ معكم – وهي بمثابة قائدكم الأعلى.كان الصباح وقت قاسي لكم، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جيشي العائلي الصغير النعيم نيوز.

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