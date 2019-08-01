اعتقال اثنين بحوزتهما قطعة أثرية لمجسم

2019/08/01 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني ،الخميس، باعتقال شخصين بحوزتهما قطعة اثرية لمجسم نبوخذ نصر شمال البصرة، كانا بصدد بيعها بـ50 ألف دولار.

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