الداخلية: ضبط كدس عبوات ناسفة وقذائف في الانبار

2019/08/01 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، الخميس، ضبط كدس عبوات ناسفة وقذائف في محافظة الانبار.

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