شرطة الانبار تعتقل ثلاثة من مروجي المخدرات شرقي الرمادي

2019/08/01 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة محافظة الانبار ،الخميس، اعتقال ثلاثة من ابرز مروجي الحبوب المخدرة بعملية امنية شرقي قضاء الرمادي .

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