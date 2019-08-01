مؤسسة الشهداء في كربلاء تباشر بتوزيع المنحة العقارية البالغة 17 مليار

2019/08/01 | 21:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء اعلنت مديرية مؤسسة الشهداء في كربلاء عن المباشرة بتوزيع المنحة العقارية والبالغة 17 مليار لعوائل شهداء النظام البائد ومليار لعوائل شهداء الحشد الشعبي.وقال مدير المديرية علي هادي العرداوي لـ /المعلومة/، “بدأنا اليوم الخميس بتوزيع المنحة العقارية على عوائل الشهداء والبالغة 17 مليار لعوائل شهدء النظام البائد ومليار لعوائل شهداء الحشد الشعبي”.واضاف […]

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