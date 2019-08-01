2019/08/01 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع مكتب المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى الإمام السيد علي السيستاني، اليوم الخميس، ان يرى هلال شهر ذي الحجة بشكل واضح مساء يوم غد الجمعة في أفق مدينة النجف الاشرف.وجاء في كراس مواقيت الاهلة لعام 1439هـ الصادر عن مكتب الإمام السيستاني، انه "من المتوقع ان يكون هلال شهر ذي الحجة في مساء يوم الجمعة 29/ ذي القعدة/1440هـ الموافق 2/ آب/ 2018م في أفق مدينة النجف الأشرف عند غروب الشمس في الساعة 6:59".

وأضاف، ان "يتوقع أن يرى الهلال مرتفعا واضحاً جداً، مبينا ان هذه التوقعات لا تمثل رأي المرجعية الدينية بل هي مجرد توقعات فلكية".

ونوه، اننا "نتأمل من المؤمنين كافة رصد أهلة بداية الشهور وفقا للبيانات المذكورة في هذا الكراس وأعلامنا بالرؤية ان أمكن ذلك".

وفي السياق ذاته، اعلنت الامانة العامة للعتبة الحسينية عن استنفار جميع كوادرها لاستقبال زوار مرقد الامام الحسين عليه السلام من داخل وخارج العراق لإحياء زيارة عرفة يوم الاحد 11 آب المقبل.



انتهى/ ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب المرجع السيستاني يكشف عن موعد هلال شهر ذي الحجة) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب المرجع السيستاني يكشف عن موعد هلال شهر ذي الحجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).