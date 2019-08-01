إيمان بوقردغة - الإسلام السياسي و طموحات الدولة الإمبريالية

2019/08/01 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إيمان_بوقردغة تنخرط الشمولية الإسلاموية في سياق نظرة تفوقية للجماعات الإسلامية المتطرفة فمنتسبوها يزعمون أنهم الذادة الأنجبون ، والقادة المنتجبون للدولة الإسلامية وهي في الحقيقة نظرة تخفي أطماعا توسّعية تعتمد على التمديد من "حاكمية الله " ,وفق ابتداعهم السياسي المحض ,على البشرية جمعاء.فالمعنى الضمني الواضح من زاوية النظر هذه أنه لا يمكن أن يتحقّق السلام العالمي دون هيمنة عالمية من "الإسلام "فتند......

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