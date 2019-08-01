2019/08/01 | 21:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #إيمان_بوقردغة تنخرط الشمولية الإسلاموية في سياق نظرة تفوقية للجماعات الإسلامية المتطرفة فمنتسبوها يزعمون أنهم الذادة الأنجبون ، والقادة المنتجبون للدولة الإسلامية وهي في الحقيقة نظرة تخفي أطماعا توسّعية تعتمد على التمديد من "حاكمية الله " ,وفق ابتداعهم السياسي المحض ,على البشرية جمعاء.
فالمعنى الضمني الواضح من زاوية النظر هذه أنه لا يمكن أن يتحقّق السلام العالمي دون هيمنة عالمية من "الإسلام "فتند......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#إيمان بوقردغة - الإسلام السياسي و طموحات الدولة الإمبريالية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فالمعنى الضمني الواضح من زاوية النظر هذه أنه لا يمكن أن يتحقّق السلام العالمي دون هيمنة عالمية من "الإسلام "فتند......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#إيمان بوقردغة - الإسلام السياسي و طموحات الدولة الإمبريالية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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