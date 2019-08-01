جاسم محمد كاظم - خطا صدام حسين القاتل ...الوقوف بوجه رأس المال العالمي

2019/08/01 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جاسم_محمد_كاظم الذي لا يعرف قوة القتل الهائلة التي يملكها رأس المال العالمي فليأخذ الدرس من العراق حينما غزى الكويت.ما كانت غزوة الكويت غزوة مثل باقي الغزوات ولا تشبها أية حرب إقليمية سابقة كالحرب العراقية - الإيرانية لأنها كانت تحرشا واضحا برأس المال وضربة على رقبة من يملكون العالم تجرا عليها في يوم ما احد المغامرين ممن لا يعرفون قوة هذا الرأسمال.صدق صدام حسين بان لدية 5 آلاف دبابة ومدرعة وتتسع مطارات......

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