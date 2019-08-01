2019/08/01 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت ===================أحد أسوأ أفلام "النوار" Noir، السوداء، التي تحدث على مسرح أجسادنا في غفلة منّا، حتى يُسدَل ستارُ النهاية بموت البطل.والبطل هنا هو الجسد البشري، جسدُك وجسدي.سيناريو الميلودراما يتم على النحو التالي: دون أن نراه أو نسمع وقعَ خطوه، يتسلّلُ البطلُ الشريرُ Villain إلى أجسادنا عبر ثقب ضئيل غير مرئي: خدش عابر في الإصبع، اللثة، الوجه، القدم الخ.يترك الشريرُ نفسَه لشلال ا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فاطمة ناعوت - فيلم: الوباء الصامت … احذروا) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#فاطمة ناعوت - فيلم: الوباء الصامت … احذروا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).