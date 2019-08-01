2019/08/01 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

صرح مدير مركز أفق للدراسات الاستراتيجة جمعة العطواني، اليوم الخميس، عن ماحدث في كربلاء انه سيفتح الطريق لانتهاكات اخرى.

وقال العطواني في حديث لـ"العهد"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العطواني لـ "العهد": ماحدث في كربلاء سيفتح الطريق لانتهاكات اخرى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العطواني لـ "العهد": ماحدث في كربلاء سيفتح الطريق لانتهاكات اخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).