ماهي أسباب رغبة الامارات في تحسين العلاقات مع إيران؟

2019/08/01 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات

نقلت وكالة الأناضول التركية اليوم الخميس عن مصادر إماراتية ا أسمته "أسباب تغير السياسات الخارجية لأبوظبي ورغبتها في تحسين العلاقات مع إيران".

الوكالة كشفت

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