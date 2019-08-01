مجلس كربلاء يعلق على “تصفيق” المحافظ خلال افتتاحية غرب آسيا.. سنقاضي هؤلاء

2019/08/01 | 21:48

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بغداد اليوم - بغداد

علق عضو بمجلس محافظة كربلاء، اليوم الخميس، على “تصفيق” المحافظ نصيف لطيف الخطابي خلال...





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