عبدالمهدي والحلبوسي يناقشان الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق والمنطقة

2019/08/01 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

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