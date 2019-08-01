غداً الجمعة.. اربيل تستقبل منتخبات المجموعة الثانية لغرب آسيا

2019/08/01 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد تستقبل مدينة اربيل ، غداً الجمعة، وصل وفود منتخبات المجموعة الثانية لبطولة غرب آسيا التاسعة في العراق.وقال نائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة يحيى كريم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “مدينة اربيل ستستقبل وفود منتخبات المجموعة الثانية وهي الاردن والبحرين والسعودية والكويت”.واوضح ان “المنتخب الاردني سيكون اول الوافدين، حيث سيصل في تمام الساعة […]

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