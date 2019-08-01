2019/08/01 | 21:55

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شرطة الأنبار تعتقل ثلاثة من أبرز مروجي المخدرات في المحافظة

كلمة -

بغداد

اعلنت مديرية شرطة محافظة الانبار، يوم الخميس، اعتقال

ثلاثة من ابرز مروجي الحبوب المخدرة بعملية امنية شرقي قضاء

الرمادي.

وذكرت المديرية في بيان اطلع عليه موقع كلمة

الإخباري إن ”مفارز الشرطة المحلية تمكنت من اعتقال

ثلاثة من ابرز مروجي الحبوب المخدرة بعملية امنية استباقية استهدفت

قضاء الحبانية والخالدية شرقي مدينة الرمادي”.

واضاف البيان ان” القوات الامنية نقلت المعتقلين وسط اجراءات امنية

مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معهم ومعرفة المزيد من

التفاصيل عن عمليات بيع الحبوب المخدرة، مشيرا الى ان” عملية

اعتقالهم استندت الى معلومات استخباراتية”.

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