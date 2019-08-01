2019/08/01 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC قال النائب السابق عن المكون التركماني جاسم محمد جعفر، الخميس، ان فقرة تدقيق سجل الناخبين بمحافظة كركوك في كانون الاول من العام المقبل مررت بضغوط الحزب الديمقراطي الكردستاني.واكد جعفر في تصريح صحفي، ان “اعضاء الحزب الديمقراطي مرروا فقرة تدقيق سجل الناخبين بكركوك بعد اجراء الانتخابات من خلال ضغوطهم على […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب تركماني سابق:حزب بارزاني وراء تسويف التدقيق بسجل الناخبين المركز الخبري الوطني.

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