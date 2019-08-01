السعودية تعلن الـ11 من آب الحالي أول أيام عيد الاضحى المبارك

2019/08/01 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق اعلنت السعودية ، الخميس، عن رؤية هلال شهر ذي الحجة لتحدد يوم الاحد المقبل الموافق الـ11 من آب الحالي أول أيام عيد الاضحى المبارك.واكد مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير رصد هلال شهر ذي الحجة ليكون العاشر من الشهر الهجري موعدا لاول ايام عيد الاضحى.

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