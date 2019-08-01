هذا ماكتبته صحيفة الاندبندنت البريطانية عن شارع المتنبي

2019/08/01 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي نشرته اليوم الخميس ، ان "شارع بائعي الكتب منذ قرون، والواقع في وسط بغداد، قد نجى عبر عقود من الرقابة والتحديد، فمقاهي الشارع ممتلئة الان بالكتب بقدر الدخان، فيما تسيل من البسطيات الصغيرة وتسكب على الشارع لكثرتها، ومع ذلك، تجد من ينحني ليطلع عليها".

كما وامتدحت الصحيفة التنوع الكبير في مضامين الكتب المعروضة في الشارع، بعد ان كانت منحصرة بكتب الدين في فترة سابقة، على حد تعبير الاندبندنت.

انتهى .



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