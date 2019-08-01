طلعت رضوان - الشعب الفيتنامى وتجربته الرائدة فى الكفاح المسلح

2019/08/01 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلعت_رضوان نقل الكاتب لطفى الخولى فى كتابه (الانتفاضة والدولة الفلسطينية- مركزالأهرام للترجمة والنشر- عام1988) أهم ما جاء فى مقال الكاتب الإسرائيلى (عاموس كينان) الذى شارك فى تأسيس (حركة السلام الآن) فى هذا المقال عقد الكاتب الإسرائيلى مقارنة مهمة بين انتصارالشعب الفيتنامى على أمريكا..وبين الانتفاضة الفلسطينية..والأمل فى الانتصارعلى إسرائيل..والمقال بعنوان (قصة حقيقة من فيتنام) منشورفى جريدة (عل همشمار......

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