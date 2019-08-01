شرطة كربلاء تضع خطة للحد من السباحة في الانهر

2019/08/01 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء المقدسة اعلنت شرطة محافظة كربلاء عن وضع خطة للحد من ظاهرة الغرق في الانهر المنتشرة في المحافظة.وقال مدير اعلام الشرطة العقيد علاء الغانمي في تصريح لـ /المعلومة/، “ان المحافظة تشهد في كل موسم صيف غرق العديد من الشباب والاطفال نتيجة السباحة في الانهر غير المخصصة لهذا الغرض”.واضاف ان شرطة كربلاء سيرت […]

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