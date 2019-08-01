2019/08/01 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس وجد بحث جديد أن بعض الخصائص التي توفرها أجهزة شركة “أبل” الأميركية يمكن استغلالها في الوصول إلى “عدد من البيانات الحساسة”، وفق ما ذكر موقع “آرتس تيكنيكا”.وتسهل أبل على الأشخاص مهمة تحديد موقع أجهزتهم المفقودة ومشاركة كلمات مرور “الوايفاي”، كما توفر لهم AirDrop لتبادل الملفات بين الأجهزة القريبة.إلا أن تقريرا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميزات على “آيفون” قد تعرض خصوصيتك للخطر وكالة خطوة برس.

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