الشابندر ينتقد المطالبين بـ”قدسية كربلاء”: موسيقى النشيد الوطني وراء تدمير السيادة ونهب المال العام

2019/08/01 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد غرد السياسي العراقي عزت الشابندر، الخميس، على حسابه في تويتر متهكماً من منتقدي حفل افتتاح بطولة غرب آسيا في كربلاء، مشيراً إلى أن موسيقى النشيد الوطني في افتتاح غرب آسيا هي وراء الخراب في العراق.

وقال الشابندر، إن “انهيار الأخلاق و الفقر و المرض و الجهل و الفوضى و المخدرات و شيوع ظاهرة الإلحاد و نهب المال العام و تدمير سيادة العراق و وحدته كل هذا لا يهزّ ضمير الدين و المقدسات لدى بعض قيادات احزاب الإسلام السياسي”، مبيناً “لان موسيقى النشيد الوطني العراقي في حفل افتتاح بطولة غرب اسيا وراء كل ذلك”.

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