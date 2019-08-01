فتح باب الترشيح لمنصب محافظ الديوانية

2019/08/01 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد أعلن مجلس محافظة الديوانية، الخميس، عن فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ، فيما اشترط أن يكون من ابناء المحافظة.

وقال المجلس في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، “اليوم فُتِحَ باب الترشيح لمنصب المحافظ ابتداءً من، اليوم الخميس، ولغاية انعقاد جلسة مجلس المحافظة التي سيعلن عنها لاحقلا”.

وأضاف المجلس، أن “الشروط التي يجب توفرها في المرشح هي ان يكون عراقيا واتم الثلاثين من عمره، وحاصلا على الشهادة الجامعية”، مشددا على أن “يكون من ابناء المحافظة، وغير مشمول باجتثاث البعث”.

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