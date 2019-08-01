2019/08/01 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC اكدت لجنة النزاهة النيابية، الخميس، ان عدد من اعضاء مجلس النواب قاموا بجمع التواقيع الاجراء استجواب لوزير المالية فؤاد حسين.وقالت عضو اللجنة عالية نصيف في تصريح صحفي ، ان “اجوبة وزير المالية فؤاد حسين خلال استضافته داخل البرلمان غير مقنعة ولم ترضِ مجلس النواب”، لافتة الى ان “حسين لم يجب […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة النيابية: اجوبة وزير المالية غير مقنعة وجمعنا التواقيع لاستجوابه مجدداً المركز الخبري الوطني.

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