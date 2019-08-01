نيويورك تايمز: مسؤولون اميركيون يرجحون مقتل حمزة بن لادن

2019/08/01 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجحت مصادر أميركية، مقتل حمزة بن لادن نجل الزعيم السابق لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.

وأشار تقرير لصحيفة الـ” نيويورك تايمز” الأميركية، ان مسؤولين اميركيين، يعتقدون ان حمزة بن لادن قتل في وقت ما خلال العامين الأولين من إدارة الرئيس ترمب، وقبل أن تعلن وزارة الخارجية، منح مكافأة تبلغ مليون دولار للحصول على معلومات حول مكان وجوده في شهر شباط الماضي، فيما لم يحدد المسؤولون، وقت او مكان مقتله، وفي وقت لم يبد فيه الرئيس الأميركي ترمب، استعداده للحديث بشأن الموضوع.

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